Девятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Верхней Пышме

Девятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Верхней Пышме
Девятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Верхней Пышме
Сегодня, 22:25ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Девятилетний ребенок, который перебегал дорогу по нерегулируемому переходу, попал под колеса иномарки в Верхней Пышме. Инцидент произошел 17 декабря на улице Калинина.

Hyndai Creta управляла 47-летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 17 лет, за все время она 40 раз нарушала правила дорожного движения. За рулем свердловчанка находилась в трезвом состоянии, сообщает свердловское ГИБДД.

По ее словам, она наехала на мальчика, поскольку не заметила его. По словам ребенка, перед тем, как перебежать дорогу, он посмотрел по сторонам и убедился, что вблизи нет машин. В результате инцидента он попал екатеринбургскую детскую больницу.

Напомним, 8 декабря стало известно, что в аварии на 74 километре дороги Верхняя​ Салда-Алапаевск пострадали четыре человека. В это число входит и 6-месячный ребенок.

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