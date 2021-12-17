Девятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Верхней Пышме

Hyndai Creta управляла 47-летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 17 лет, за все время она 40 раз нарушала правила дорожного движения. За рулем свердловчанка находилась в трезвом состоянии, сообщает свердловское ГИБДД.
По ее словам, она наехала на мальчика, поскольку не заметила его. По словам ребенка, перед тем, как перебежать дорогу, он посмотрел по сторонам и убедился, что вблизи нет машин. В результате инцидента он попал екатеринбургскую детскую больницу.
Напомним, 8 декабря стало известно, что в аварии на 74 километре дороги Верхняя Салда-Алапаевск пострадали четыре человека. В это число входит и 6-месячный ребенок.