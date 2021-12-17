Девятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Верхней Пышме

По ее словам, она наехала на мальчика, поскольку не заметила его. По словам ребенка, перед тем, как перебежать дорогу, он посмотрел по сторонам и убедился, что вблизи нет машин. В результате инцидента он попал екатеринбургскую детскую больницу.