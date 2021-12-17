Екатеринбуржец сам себе поджег квартиру после попытки ограбления аптеки

Екатеринбуржец сам себе поджег квартиру после попытки ограбления аптеки
Екатеринбуржец сам себе поджег квартиру после попытки ограбления аптеки
Сегодня, 09:48ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Мужчина сам себе поджег квартиру в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге, а перед этим он пытался ограбить аптеку. Из дома эвакуировано 350 человек, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Прибывшие на место спасатели помогли людям выйти из дома. К моменту их приезда 120 человек уже выбрались самостоятельно. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Виновником пожара стал 27-летний владелец квартиры. Он стоит на учете как наркозависимый и ранее был судим за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков.

В результате мужчина был задержан. Полиция начала по данному факту проверку.

До того, как устроить пожар в своей квартире, житель Екатеринбурга пытался ограбить аптеку. О происшествии сообщила фармацевт. Установлено, что мужчина зашел в аптеку и дождался пока покупатели выйдут. Потом он достал молоток из рукава и потребовал отдать ему деньги. Девушка предложила перевести деньги на телефон. От этого мужчина растерялся и сначала продиктовал номер матери, а потом свой и вышел.Аптека располагается в соседнем доме от места проживания погорельца.

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Екатеринбург
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