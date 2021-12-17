Екатеринбуржец сам себе поджег квартиру после попытки ограбления аптеки

Прибывшие на место спасатели помогли людям выйти из дома. К моменту их приезда 120 человек уже выбрались самостоятельно. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
Виновником пожара стал 27-летний владелец квартиры. Он стоит на учете как наркозависимый и ранее был судим за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков.
В результате мужчина был задержан. Полиция начала по данному факту проверку.
До того, как устроить пожар в своей квартире, житель Екатеринбурга пытался ограбить аптеку. О происшествии сообщила фармацевт. Установлено, что мужчина зашел в аптеку и дождался пока покупатели выйдут. Потом он достал молоток из рукава и потребовал отдать ему деньги. Девушка предложила перевести деньги на телефон. От этого мужчина растерялся и сначала продиктовал номер матери, а потом свой и вышел.Аптека располагается в соседнем доме от места проживания погорельца.