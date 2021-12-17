Охранники «Магнита» в Ревде нашли избившего у магазина подростка мужчину

Установлена личность мужчины, который возле магазина «Магнит» в Ревде едва не задавил подростка, а после избил его за вмятину на капоте.

Нашли его охранники магазина по камерам видеонаблюдения, сообщает EAH со ссылкой на мать пострадавшего подростка. Мужчине назначен штраф в размере одной тысячи рублей за то, что он скрылся с места ДТП, но уголовное дело за избиение девятиклассника прокуратура возбуждать отказалась, однако мать подростка намерена бороться до конца, и решила написать председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Происшествие случилось 24 ноября на стоянке рядом с магазином «Магнит». 50-летний мужчина на Renault едва не задавил подростка с собакой, а после дождался, когда школьник покинет магазин, набросился на него и избил за то, что тот якобы повредил капот его автомобиля. В результате у мальчика была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и травматическое повреждение зрачка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter