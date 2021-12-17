Пассажира с огромной партией наркотиков сняла с поезда полиция в Красноуфимске

Гражданин пытался перевезти почти килограмм N-метилэфедрона, 500 граммов мефедрона, около 250 граммов метамфетамина, 438 граммов марихуаны и 9 килограммов порошка, который эксперты еще не исследовали, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канал «Опер слил».
Пассажир был задержан. На данный момент заведено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере». По ней мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские поймали двух молодых людей, которые делали «закладки».