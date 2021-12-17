Пассажира с огромной партией наркотиков сняла с поезда полиция в Красноуфимске

Пассажира с огромной партией наркотиков сняла с поезда полиция в Красноуфимске
Пассажира с огромной партией наркотиков сняла с поезда полиция в Красноуфимске
Сегодня, 22:44ПроисшествияФото: 1MI
Транспортная полиция на станции Красноуфимск сняла с поезда Москва — Барнаул пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, при себе у 41-летнего мужчины была крупная партия различных наркотиков.

Гражданин пытался перевезти почти килограмм N-метилэфедрона, 500 граммов мефедрона, около 250 граммов метамфетамина, 438 граммов марихуаны и 9 килограммов порошка, который эксперты еще не исследовали, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канал «Опер слил».

Пассажир был задержан. На данный момент заведено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере». По ней мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские поймали двух молодых людей, которые делали «закладки».

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