Погоня ГИБДД за пьяным водителем каршерингового авто в Екатеринбурге попала на видео

Погоня сотрудников ГИБДД за пьяным водителем каршерингового автомобиля в Екатеринбурге попала на видео. На записи видно, как инспектор вышел на дорогу, чтобы затормозить машину, но она пролетела мимо.

После этого инспектор сел в машину и начал преследование. Скорость составляла до 160 километров в час. При этом на перекрестках водитель не тормозил. В результате на одном из поворотов водитель не справился с управлением и налетел на бордюр. Машину подбросило вверх и она шесть раз перевернулась. Водитель и его пассажир попали в больницу с травмами, пишет Е1 со ссылкой на УГИБДД Екатеринбурга. На месте ДТП было проведено освидетельствование водителя. Оказалось, что он был пьян. В результате в отношении него составлен протокол за нетрезвое вождение, невыполнение требований сотрудников полиции и проезд перекрестков на запрещающие сигналы. Пассажир «Делимобиля» вылетел из иномарки во время погони в Екатеринбурге

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