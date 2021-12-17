Погоня ГИБДД за пьяным водителем каршерингового авто в Екатеринбурге попала на видео

Погоня ГИБДД за пьяным водителем каршерингового авто в Екатеринбурге попала на видео
Погоня ГИБДД за пьяным водителем каршерингового авто в Екатеринбурге попала на видео
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: 1MI
Погоня сотрудников ГИБДД за пьяным водителем каршерингового автомобиля в Екатеринбурге попала на видео. На записи видно, как инспектор вышел на дорогу, чтобы затормозить машину, но она пролетела мимо.

После этого инспектор сел в машину и начал преследование. Скорость составляла до 160 километров в час. При этом на перекрестках водитель не тормозил.

В результате на одном из поворотов водитель не справился с управлением и налетел на бордюр. Машину подбросило вверх и она шесть раз перевернулась. Водитель и его пассажир попали в больницу с травмами, пишет Е1 со ссылкой на УГИБДД Екатеринбурга.

На месте ДТП было проведено освидетельствование водителя. Оказалось, что он был пьян. В результате в отношении него составлен протокол за нетрезвое вождение, невыполнение требований сотрудников полиции и проезд перекрестков на запрещающие сигналы.

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Екатеринбург
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