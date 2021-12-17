Полицейского с наркотиками задержала ФСБ в центре Екатеринбурга

Полицейского с наркотиками задержала ФСБ в центре Екатеринбурга
Полицейского с наркотиками задержала ФСБ в центре Екатеринбурга
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: 1MI
Полицейского задержали оперативники ФСБ и сотрудники службы собственной безопасности в центре Екатеринбурга на улице Репина, 4. Инцидент произошел около полудня 17 декабря.

Спецоперацию проводили несколько человек в масках, сообщил Е1 очевидец происшествия. Источник издания также подтвердил, что задержанный является полицейским.

Он добавил, что у него изъято чуть меньше грамма мефедрона. Он предположил, что они предназначались для личного использования. Теперь мужчину допрашивают.

Информацию о задержании подтвердил и руководитель регионального главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что капитан полиции подозревается в превышении должностных полномочий. Он находится под стражей и в отношении него проводится проверка. Материалы дела переданы в следственное управление.

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