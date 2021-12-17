Предпринимателя за побитого друга выстрелом в голову наказал свердловчанин

Предпринимателя за побитого друга выстрелом в голову наказал свердловчанин
Предпринимателя за побитого друга выстрелом в голову наказал свердловчанин
Сегодня, 11:12ПроисшествияФото: pixabay.com
За удар друга во время конфликта житель Пышминского района наказал предпринимателя двумя выстрелами картечи из охотничьего ружья. Один из них попал мужчине в голову.

30-летний мужчина признан виновным в покушении на убийство. 21 апреля 2020 года он вместе со знакомыми прибыл к дому в одном из населенных пунктов Пышминского района, где проживает 34-летний предприниматель. Поводом для разборок стал конфликт бизнесмена с приятелем подсудимого, во время которого он его ударил, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

В указанном месте злоумышленник опустил стекло на двери и сделал два прицельных выстрела. В результате предпринимателю выстрел картечи попал в голову и повлек тяжкий вред. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия, но позднее его задержали.

В машине на момент происшествия находилось несколько человек, однако никто из них не знал, что у приятеля есть ружье, так как он его незаметно положил в багажник. Когда переговоры на словах зашли в тупик, то подсудимый решил достать ружье. После совершения преступления мужчина разобрал оружие и спрятал на территории заброшенной котельной, уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Верхнепышминский суд приговорил его к шести годам лишения свободы строгого режима, а также он должен будет выплатить компенсации в размере двух миллионов рублей.

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