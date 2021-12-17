Пропавший мужчина со шрамом через все лицо разыскивается на Урале

Пропавший мужчина со шрамом через все лицо разыскивается на Урале
Пропавший мужчина со шрамом через все лицо разыскивается на Урале
Сегодня, 21:28ПроисшествияФото: 1MI
На территории Свердловской области разыскивается 36-летний Ярослав Сайко, который исчез 11 декабря. Планировалось, что мужчина, работающий вахтой в Балтыме, вернется домой в поселок Зайково.

В день пропажи телефон уральца перестал быть доступен. Ранее, 10 декабря, он говорил с мамой и собирался ехать домой, сообщает Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв». Там отметили, что мужчина не может страдать от алкогольного запоя, так как имеет диагностированное заболевание, которое не дает употреблять спиртные напитки.

Рассматривается вариант, что по пути Ярослава на попутке увезли в сторону Невьянска. Мужчина имеет высокий рост: 205–210 сантиметров, у него худое телосложение, зелено-карие глаза и темные волосы. В день пропажи был одет в зеленую рабочую одежду и черные берцы.

Из особых примет имеет шрам от брови до и подбородка и тату узора на правом плече. Всех, кто знает о том, где может находиться пропавший, просят позвонить по телефонам 8 900 044-02-02 или 112.

Фото:поисковый отряд «Прорыв»

Напомним, уже три месяца в Екатеринбурге разыскивается 37-летний Александр Лопухов из Башкирии.

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