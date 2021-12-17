Пропавший мужчина со шрамом через все лицо разыскивается на Урале

В день пропажи телефон уральца перестал быть доступен. Ранее, 10 декабря, он говорил с мамой и собирался ехать домой, сообщает Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв». Там отметили, что мужчина не может страдать от алкогольного запоя, так как имеет диагностированное заболевание, которое не дает употреблять спиртные напитки.