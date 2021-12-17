Рецидивист получил 8 лет колонии за попытку убийства сожительницы в Екатеринбурге

Ранее судимый уралец получил восемь лет колонии строго режима в Екатеринбурге за попытку убить женщину, с которой он проживал.

Происшествие случилось 28 февраля 2021 года. В тот день свердловчанин, злоупотребив алкоголем, сначала покалечил женщину, после чего захотел ее придушить. В результате уралец убежал из квартиры и попытался начать пожар, сообщает в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Женщина не умерла потому, что очнулась, услышав удары в дверь. В квартиру пытались попасть спасатели. Тогда свердловчанка покинула помещение. Мужчина обвинялся по статье «Покушение на убийство». Он частично сознался в содеянном. Помимо восьми лет колонии, он также получил ограничение свободы на полтора года. Напомним, 13 декабря стало известно, что тагильчанин получил девять лет колонии за то, что убил друга во время поминок знакомой. Товарищ оскорбил умершую. За оскорбления умершей тагильчанин убил на поминках своего знакомого

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