Шары с гелием спасли семью от гибели при пожаре в Нижнем Тагиле

Воздушные шары, купленные на день рождения ребенка, сработали как пожарный извещатель и позволили семье спастись при пожаре в Нижнем Тагиле.

Возгорание в квартире в «девятиэтажке» на улице Юности 45 произошло около пяти утра 17 декабря. Семья в это время спала, но от нагрева лопнули гелиевые шарики, купленные шестилетнему ребенку на день рождения несколькими днями ранее, тем самым разбудив родителей. Увидев сильное задымление квартиры, семья попыталась эвакуироваться через входную дверь, но не смогла, так как огонь пылал в комнате рядом с выходом. Прибывшие на вызов пожарные спасли родителей и ребенка с помощью автолестницы. В пожаре шестилетний мальчик отравился угарным газом, сейчас он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Предварительно, причиной пожара стало замыкание тепловентилятора, сообщили в ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

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