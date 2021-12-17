В Свердловской области произошло массовое ДТП с пострадавшими

В Свердловской области произошло массовое ДТП с пострадавшими
В Свердловской области произошло массовое ДТП с пострадавшими
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: pixabay.com
Под Екатеринбургом около города Каменск-Уральский столкнулись пять автомобилей.

Массовая авария произошла на 72-м километре шоссе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом информирует «КП-Урал».

В автокатастрофе травмы различной степени и тяжести получили четыре человека. У 15-летней девочки сломаны кости таза.

По версии следствия, мужчина 1956 года рождения за рулем Renault при движении со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося ГАЗ-273000. В итоге транспортные средства столкнулись.

После удара Renault выбросило на встречку, где он столкнулся с Hyundai. Последний в свою очередь отбросило под встречный «КАМАЗ» с полуприцепом. Далее Hyundai врезался еще и в попутную Lada.

Травмы в ДТП получили пассажир Renault, а также водитель и два пассажира Hyundai. В южнокорейской иномарке ехали 6-летний мальчик и 15-летняя девочка.

За рулем «ГАЗ» находился 23-летний молодой человек. Hyundai вел 36-летний житель Екатеринбурга. «КАМАЗом» управлял 49-летний мужчина, а за рулем Lada сидел 29-летний мужчина.

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