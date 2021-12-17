Женщина упала на крыльце ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле и сломала руку

Женщина упала на крыльце ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле и сломала руку
Женщина упала на крыльце ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле и сломала руку
Сегодня, 11:39ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Руку сломала молодая девушка после падения на крыльце ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле. Она шла за подгузниками. Кроме того, у нее под подозрением перелом позвоночника и таза.

Инцидент произошел днем 15 декабря. Валентина приехала в ТЦ, чтобы забрать коробку с заказом. Она понесла ее в двух руках, а на крыльце решила перехватить в левую. Правой рукой девушка хотела зацепиться за мужа. Однако не успела это сделать и подскользнулась. Девушка заявила, что на крыльце был чистый лед. Пока ехала скорая, по ее словам, работники все успели почистить и посыпать, пишет ИА «Все Новости». Пострадавшая была госпитализирована в Демидовскую больницу.

В результате инцидентом заинтересовалась прокуратура. По предварительной информации, причиной падения стал гололед и ненадлежащее содержание крыльца, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

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происшествиеТРЦ КитНижний Тагил
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