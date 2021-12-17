Женщина в зеленом пуховике третий день разыскивается в Екатеринбурге

В тот день свердловчанка была одета в зеленый пуховик, ботинки розового цвета, синюю шапку и темные легинсы, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт». У нее темно-русые волосы, серо-зеленые глаза и худощавое телосложение. Рост 170 сантиметров.