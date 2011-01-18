2 фальшивых купюры обнаружены у таксистов в Нижнем Тагиле
18 января 2011, 17:25ПроисшествияАнка
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В обоих случаях подделки обнаружились по одному и тому же сценарию.
Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского УВД, гражданин Азербайджана и узбек занимаются в Нижнем Тагиле частным извозом. И копят деньги, чтобы отправить их на родину. Вчера оба таксиста переводили деньги родным в разных офисах одного и того же банка. И у обоих были обнаружены поддельные тысячные купюры. В первом случае банкнота серии АЛ, во втором – АМ. По предварительной версии следствия, фальшивки попали к таксистам от клиентов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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