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Легко отделался. ВАЗ при обгоне столкнулся с двумя машинами, водитель получил рану уха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Легко отделался. ВАЗ при обгоне столкнулся с двумя машинами, водитель получил рану уха

18 января 2012, 12:36Происшествия
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