Легко отделался. ВАЗ при обгоне столкнулся с двумя машинами, водитель получил рану уха

Водитель автомобиля ВАЗ-2112, мужчина 1987 года рождения, получил рвануюрану уха. После осмотра врачами он отпущен домой, сообщает отделениепропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Обгон – самый опасный маневр при вождении автомобиля, часто приводящий кДТП. На зимней дороге риск возникновения ДТП при обгоне возрастает.ГИБДД рекомендует при движении по зимней дороге воздержаться отсовершения данного маневра, особенно водителям с недостаточным опытомвождения.