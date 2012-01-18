Легко отделался. ВАЗ при обгоне столкнулся с двумя машинами, водитель получил рану уха
18 января 2012, 12:36Происшествия
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На трассе Екатеринбург-Серов при совершении обгона ВАЗ-2112 столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ-2818 «Валдай» и с Mercedes-Benz, следовавшим в попутном направлении. ДТП произошло 17 января в 14.30.
Водитель автомобиля ВАЗ-2112, мужчина 1987 года рождения, получил рвануюрану уха. После осмотра врачами он отпущен домой, сообщает отделениепропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло по причине несоответствия скорости конкретным условиям.
Обгон – самый опасный маневр при вождении автомобиля, часто приводящий кДТП. На зимней дороге риск возникновения ДТП при обгоне возрастает.ГИБДД рекомендует при движении по зимней дороге воздержаться отсовершения данного маневра, особенно водителям с недостаточным опытомвождения.
Фото предоставлено отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
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