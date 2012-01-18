Полиция Нижнего Тагила ищет потерпевших от краж, в которых уже сознались преступники

Задержанные сознаются в совершенных преступлениях, а без заявлений от потерпевших привлечь их за это невозможно. Так, еще в июне 2010 года около дома 27 по проспекту Строителей вор срезал уплотнительную резинку стекла и из автомашины ВАЗ-2114 похитил полку с динамиками и автомобильный пылесос. Тогда же у дома 63 по проспекту Ленина за магазином «Летлэнд» из автомашины ВАЗ-2114 таким же способом похищены домкрат и набор ключей.