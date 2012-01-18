Полиция Нижнего Тагила ищет потерпевших от краж, в которых уже сознались преступники
18 января 2012, 18:50ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Полицейские ищут… потерпевших. Бывает и такое!
Задержанные сознаются в совершенных преступлениях, а без заявлений от потерпевших привлечь их за это невозможно. Так, еще в июне 2010 года около дома 27 по проспекту Строителей вор срезал уплотнительную резинку стекла и из автомашины ВАЗ-2114 похитил полку с динамиками и автомобильный пылесос. Тогда же у дома 63 по проспекту Ленина за магазином «Летлэнд» из автомашины ВАЗ-2114 таким же способом похищены домкрат и набор ключей.
В декабре 2010 года в районе остановки Рудоуправление с Волги были похищены 4 колеса с литыми дисками и зимней резиной. Весной 2010 года в районе ТРЦ «Кит» из автомашины украли акустические колонки.
Следственная часть просит обратиться потерпевших по адресу: Островского, 7, кабинет 307, или по телефону: 97-62-28.
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