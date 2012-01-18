В Нижнем Тагиле сотрудник вневедомственной охраны железнодорожного транспорта задержан с героином (ВИДЕО)

Парень 1990 года рождения работает в ведомстве недавно, удостоверение ему выдано 12 декабря 2011 года. По словам самого Алексея Шмакова, он работает на предприятии охранником. Героин пробовал употреблять всего пару-тройку раз и даже предлагал провести медицинское обследование, которое докажет, что он не принимает наркотики регулярно.

Проверку адреса и рейд по задержанию провели сотрудники Линейного отдела внутренних дел на станции Нижний Тагил совместно с фондовцами «Города без наркотиков». Следили за адресом, о котором сообщили сотрудникам фонда по телефону, два дня. Как говорят сами участники рейда, при допросе Алексей сдал всех своих поставщиков, а их у него было несколько. Информация, предоставленная парнем, дала правоохранителям и фонду материалы для дальнейшей работы.