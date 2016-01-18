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Непогода стала причиной столкновения 13-ти автомобилей на Серовском тракте (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Непогода стала причиной столкновения 13-ти автомобилей на Серовском тракте (ФОТО, ВИДЕО)

18 января 2016, 09:20ПроисшествияПавел Щербина
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