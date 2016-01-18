Непогода стала причиной столкновения 13-ти автомобилей на Серовском тракте (ФОТО, ВИДЕО)

Областное ГИБДД сообщает о том, что в субботу около полудня на 262 километре Серовского тракта в результате трёх ДТП было в разной степени было повреждено 13 автомобилей, двигавшихся со стороны Екатеринбурга. Примечательно, что промежуток между первым повреждённым автомобилем и последним составил 300 метров.

Достоверно известно, что первым во впереди идущий «Ниссан» врезался автомобиль «ГАЗ». Шедшие следом автомобили не успевали сбросить скорость достаточно для того, чтобы избежать столкновения. Как итог: 13 повреждённых автомобилей.

Хоть автомобили и получили повреждения, но из людей, к счастью, никто не пострадал.

ФОТО: NDNews.ru

ВИДЕО: NDNews.ru