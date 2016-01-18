Рабочих металлургического завода завалило трубами: медики борются за жизнь пострадавших

Двое рабочих Первоуральского новотрубного завода находились в цеху, исполняя свои трудовые обязанности. В один момент в цеху отключилось электричество, что привело к падению на рабочих металлических труб.

На место происшествия прибыла полиция, которая установила, что на рабочих-стропальщиков трубы упали с высоты, поскольку в момент отключения электроэнергии рабочие поднимали их на кране вверх.

Журналисты e1.ru поговорили с супругой одного из пострадавших. Та рассказала, что руководство завода всё ещё не связывалось с ней, а о произошедшей беде она узнала от медиков.

Врачи не делают прогнозов, так как оба [пострадавших рабочих] в очень тяжёлом состоянии поделилась с журналистами супруга одного из мужчин.

Несмотря на то что медики делают всё возможное, велика вероятность того, что мужчины на всю жизнь останутся инвалидами. По некоторым сведеньям, у одного из них разорван кишечник, у другого раздроблен таз.

Сейчас полиция проводит проверку на предприятии. После окончания проверки станет известно то, какие юридические последствия будут ожидать ответственных должностных лиц.

Факт того, что о произошедшем никто на предприятии не счёл нужным сообщить супруге – возмутителен, но нельзя сказать, что подобное поведение большая редкость. Увы, крупные предприятия не всегда относятся с должным вниманием к проблемам своих рабочих.

С ещё большей неохотой они несут ответственность в ситуациях, когда рабочие попадают в беду. TagilCity.ru напоминает о том, что житель Нижнего Тагила, оказавшийся прикованным к инвалидной коляске из-за травмы на базе отдыха УВЗ,