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Смуглый мужчина напал с ножом на несовершеннолетнюю тагильчанку на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смуглый мужчина напал с ножом на несовершеннолетнюю тагильчанку на Вагонке

18 января 2016, 13:05ПроисшествияПавел Щербина
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