Смуглый мужчина напал с ножом на несовершеннолетнюю тагильчанку на Вагонке

В редакцию портала TagilCity.ru обратилась обеспокоенная читательница Анастасия. Она рассказала, что на подругу её сестры было совершено вооружённое нападение на улице Ильича.

15 января около 22 часов на девушку напал мужчина. Он отобрал у неё сумку и нанёс удар ножом по горлу. На горле осталась царапина, девушка жива. Она подала заявление в полицию. Рассчитываю, что благодаря вам, преступника найдут быстрее написала в редакцию портала TagilCity.ru Анастасия.

Раз юная тагильчанка обратилась в полицию, значит, у органов внутренних дел должно быть больше информации о произошедшем.

Следственным комитетом Дзержинского района было возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю тагильчанку 1998 года рождения. Известно, что около 22 часов на перекрестке улиц Ильича и Орджоникидзе сзади к девушке подбежал мужчина. Она описывает его как мужчину 30-40 лет, восточной внешности, ростом 180-185 сантиментов, среднего телосложения, бывшего одетым во всё тёмное. Она обратила внимание на густую тёмную щетину и запах спиртного. Он напал сзади. Предположительно, у него был нож. Сначала он требовал деньги, но затем схватил её сумку и с ней убежал посвятили журналиста TagilCity.ru в подробности произошедшего сотрудники пресс-группы УВД Нижнего Тагила.

Дело в том, что единственный предмет, имевший материальную ценность - смартфон, у девушки хранился не в сумке, с которой убежал грабитель, а в кармане. Потому она сразу вызвала полицейских.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия. Затем, следуя по направлению, куда побежал нападавший, стали находить предметы из её сумки. Кондитерские изделия, косметику, но ценного в сумке ничего не было. Саму сумочку нашли близ дома №5 по улице Патона рассказали журналисту TagilCity.ru полицейские.

TagilCity.ru стало известно, что пока уголовное дело возбуждено по статье «грабёж», но если информация о применении преступником ножа подтвердится – не исключено, что дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

В результате проведённого опроса местных жителей, полицейским удалось найти свидетеля, который подтвердил описанные девушкой приметы преступника. Сейчас полицейские проводят активную работу. Изучают записи камер видеонаблюдения, осуществляют поквартирный обход, опрашивают местных жителей, но пока преступление не раскрыто рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru.

Если вы стали свидетелем произошедшего или вам что-то известно об этом нападении или личности грабителя – просим сообщать всю имеющуюся у вас информацию в дежурную часть отдела полиции №17 по номеру 97-68-02.

TagilCity.ru рекомендует жителям Нижнего Тагила не оставлять своих жён и дочерей одних на улице в тёмное время суток.