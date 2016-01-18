В Екатеринбурге нашли убитой пропавшую сотрудницу Роспотребнадзора (ВИДЕО)

Пропавшая была объявлена в розыск, всю неделю её искали сотрудники полиции. Недавно поиски завершились. К сожалению, пропавшая была найдена мёртвой.

СК РФ по Свердловской области подтвердил информацию редакции TagilCity.ru:

Следственный комитет подтверждает факт убийства. По этому факту возбуждено уголовное дело по 1-ой части 105-ой статьи УК. Сотрудниками Следственного комитета и полиции выполняется весь необходимый комплекс первоначальных мероприятий по этому делу. Остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

12 января женщина пропала после того, как пошла после работы домой.

В Нижнем Тагиле убийцы поступают попроще, они убивают жертв прямо на рабочем месте. Так, 26 декабря на Вагонке в одном из магазинов при ограблении была убита продавец.