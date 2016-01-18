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В Казани пропал инкассатор с четырьмя миллионами рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Казани пропал инкассатор с четырьмя миллионами рублей

18 января 2016, 08:25ПроисшествияАлександра Логинова
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