В Казани пропал инкассатор с четырьмя миллионами рублей
18 января 2016, 08:25ПроисшествияАлександра Логинова
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Полиция в Казани ведет розыск сотрудника частной инкассаторской службы, пропавшего с 4 млн рублей выручки, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МВД по Татарстану.
Заявление об этом поступило в отдел полиции "Танкодром" уточнил собеседник агентства.
По словам представителя полиции, инкассатор в конце текущей рабочей недели пошел "на точку" за выручкой и пропал с суммой около 4 млн рублей. Не дождавшись напарника, его коллега обратился в правоохранительные органы.
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