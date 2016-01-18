В Нижнем Тагиле маршрутка въехала в «девятку» возле КРЗ (ФОТО)
18 января 2016, 16:40ПроисшествияMaurice
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Сегодня утром на Восточном шоссе произошло ДТП: пассажирская ГАЗель врезалась в «Жигули» девятой модели.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации отделения пропаганды ГИБДД, никто не пострадал. Водители собирались решить между собой все материальные претензии без привлечения дорожных инспекторов.
Как рассказал водитель маршрутки №50 Илья, утром он ехал по Восточному шоссе в сторону Вагонки и не заметил ВАЗ-2109, который поворачивал налево. В результате произошло столкновение. ГАЗель была без пассажиров, никто из водителей не пострадал, оба были трезвые.
Больше всего досталось «Жигулям» - от удара кузов серьезно деформировался.
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