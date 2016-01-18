В Нижнем Тагиле маршрутка въехала в «девятку» возле КРЗ (ФОТО)

По информации отделения пропаганды ГИБДД, никто не пострадал. Водители собирались решить между собой все материальные претензии без привлечения дорожных инспекторов.

Как рассказал водитель маршрутки №50 Илья, утром он ехал по Восточному шоссе в сторону Вагонки и не заметил ВАЗ-2109, который поворачивал налево. В результате произошло столкновение. ГАЗель была без пассажиров, никто из водителей не пострадал, оба были трезвые.