В Нижнем Тагиле затопило колодец: вода бежит по улице Красноармейская прямо в парк имени Бондина (ФОТО)

На улице Красноармейская, там, где она пересекается с улицей Горошникова, вода затопила проезжую часть и сейчас бежит на территорию парка имени Бондина.

На месте уже ведутся ремонтные работы. Работает экскаватор и цистерна по откачке воды. Работники парка Бондина пытаются не допустить залива катка.

Произошло затопление колодца. Мы позвонили аварийному диспетчеру «Водоканала». Они выслали бригаду. Теперь бригада работает, проводит ремонтные работы. К территории парка это никакого отношения не имеет. Мы следим за их работой и принимаем меры по предотвращению затопления парка рассказали редакции TagilCity.ru сотрудники парка Бондина.

Редакция будет следить за развитием событий и сообщит, если станут известны новые подробности.

В конце осени улица Красноармейская уже переживала потоп. Тогда вода бежала из ворот бывшего «Гормолзавода» вниз по дороге к новому автомобильному мосту.