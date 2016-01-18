В Нижнем Тагиле затопило колодец: вода бежит по улице Красноармейская прямо в парк имени Бондина (ФОТО)
В Нижнем Тагиле дорога на повороте у здания Администрации Ленинского района превратилась в кашу из-за случившегося там затопления колодца.
На улице Красноармейская, там, где она пересекается с улицей Горошникова, вода затопила проезжую часть и сейчас бежит на территорию парка имени Бондина.
На месте уже ведутся ремонтные работы. Работает экскаватор и цистерна по откачке воды. Работники парка Бондина пытаются не допустить залива катка.
Произошло затопление колодца. Мы позвонили аварийному диспетчеру «Водоканала». Они выслали бригаду. Теперь бригада работает, проводит ремонтные работы. К территории парка это никакого отношения не имеет. Мы следим за их работой и принимаем меры по предотвращению затопления парка рассказали редакции TagilCity.ru сотрудники парка Бондина.
Редакция будет следить за развитием событий и сообщит, если станут известны новые подробности.
В конце осени улица Красноармейская уже переживала потоп. Тогда вода бежала из ворот бывшего «Гормолзавода» вниз по дороге к новому автомобильному мосту.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru