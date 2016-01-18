В центре Екатеринбурга из-за поджога урны в туалете едва не сгорел «Макдоналдс»
18 января 2016, 10:00ПроисшествияMaurice
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Посетителей эвакуировали, мусорку потушили.
Сюжеты: Екатеринбург
Накануне вечером, около 22:30, в ресторане «Макдоналдс», который расположен на улице 8 Марта, рядом со станцией метро «Площадь 1905 года», произошло ЧП.
Из туалетной комнаты на первом этаже повалил дым. Посетителей вывели, а прибывшие на место пожарные установили, что дымится урна, открытого горения не было. Вероятнее всего, это был поджог.
Площадь пожара составила 1 кв. м. В тушении были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава. Никто из людей не пострадал.
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