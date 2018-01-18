2 кг «синтетики» изъято у 4-х наркокурьеров из СНГ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Арендодатель из Нижнего Тагила рассказал полицейским в конце 2017 года о двух подозрительных юношах, снимающих у него квартиру по улице Садовой. В ходе скрытого наблюдения за квартирой было установлено, что 18-летний и 19-летний уроженцы СНГ действительно причастны к сбыту наркотиков.

При обыске полицейские нашли у них 920 гр. «синтетики», пакеты для расфасовки наркотика и весы. Еще 43 гр. вещества были найдены в двух тайниках, куда поставщики спрятали его для своих клиентов.

В ходе розыска следствие вышло на друга задержанных парней – 19-летнего уроженца СНГ, который проживал в Нижнем Тагиле в районе Муринские пруды. У него полицейские изъяли еще 300 гр. синтетики и материал для ее расфасовки. Четвертым задержанным стал также уроженец СНГ, на этот раз 20-летний. У него полицейские изъяли 550 гр. наркотика.

Задержанные рассказали, что еще на родине нашли работу наркокурьеров через интернет. Работодатель оплатил им перелет и пообещал доход в размере 600 евро каждому.

Сейчас в отношении наркокурьеров возбуждено 5 уголовных дел. Как отмечают полицейские, эти преступления относятся к категории тяжких. Подозреваемым может грозить пожизненное заключение, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»