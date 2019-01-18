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4-летний мальчик в Реже получил травму при катании с горки в детском саду
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4-летний мальчик в Реже получил травму при катании с горки в детском саду

Сегодня, 20:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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