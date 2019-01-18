4-летний мальчик в Реже получил травму при катании с горки в детском саду
Сегодня, 20:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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В детском саду №24 города Режа 4-летний ребенок был госпитализирован после катания с горки.
4-летний мальчик скатился с горки, однако не успел отойти, и его сбил ребенок, который ехал за ним.
Мальчик был госпитализирован. В медучреждении врачи установили, что у ребенка перелом мыщелка левой плечевой кости. Ребенок был направлен в Екатеринбург для более тщательного обследования.
После медзаключения прокуратурой будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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