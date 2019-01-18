4-летний мальчик в Реже получил травму при катании с горки в детском саду

4-летний мальчик скатился с горки, однако не успел отойти, и его сбил ребенок, который ехал за ним.

Мальчик был госпитализирован. В медучреждении врачи установили, что у ребенка перелом мыщелка левой плечевой кости. Ребенок был направлен в Екатеринбург для более тщательного обследования.