Подросток отдал 729 тыс. руб.: лжемиллионеру из Екатеринбурга грозит до 6 лет колонии

Лжемиллионер входил в доверие к прохожим Екатеринбурга. Он рассказывал легенду о том, что его счет, на котором лежали сотни миллионов рублей, заблокирован. Для разблокировки мужчине требовались деньги. Он просил одолжить ему несколько тысяч рублей, иногда требуемая сумма насчитывала более сотни тысяч рублей. За отданные средства злоумышленник обещал процент.

Доверчивый подросток проникся историей мужчины и отдал ему 729 тысяч рублей. Деньги юный екатеринбуржец взял из тайника родителей. Пропажу обнаружил родитель, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Другая преступная схема, по которой действовал мужчина, – вложения в производство криптовалюты, сообщает «Областная газета».