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Трое взрослых и 5-летняя девочка были спасены из горящего дома в Первоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое взрослых и 5-летняя девочка были спасены из горящего дома в Первоуральске

Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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