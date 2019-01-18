Трое взрослых и 5-летняя девочка были спасены из горящего дома в Первоуральске

В ночь на 18 января в многоквартирном доме на улице Трактовая, 10 в Первоуральске возник пожар.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, получив сообщение о пожаре от старшего наряда ППС Руслана Атнеева, перекрыли своими автомобилями путь к горящему зданию, поскольку на проезжую часть упал провод с линии электропередач.

Местные жители сообщили сотрудникам правоохранительных органов о том, что в горящих квартирах находятся пожилая пенсионерка и молодая женщина с ребенком. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС вынесли из огня пострадавших и передали медикам.

Также силовики оказали помощь 60-летнему мужчине, который смог самостоятельно выбраться из окна, однако отойти на безопасное расстояние у мужчины не хватило сил. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.