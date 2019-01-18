Трое взрослых и 5-летняя девочка были спасены из горящего дома в Первоуральске
18 января около 01:00 в Первоуральске возник пожар в многоквартирном доме на улице Трактовая, 10. Из огня были спасены трое взрослых и 5-летняя девочка.
В ночь на 18 января в многоквартирном доме на улице Трактовая, 10 в Первоуральске возник пожар.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, получив сообщение о пожаре от старшего наряда ППС Руслана Атнеева, перекрыли своими автомобилями путь к горящему зданию, поскольку на проезжую часть упал провод с линии электропередач.
Местные жители сообщили сотрудникам правоохранительных органов о том, что в горящих квартирах находятся пожилая пенсионерка и молодая женщина с ребенком. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС вынесли из огня пострадавших и передали медикам.
Также силовики оказали помощь 60-летнему мужчине, который смог самостоятельно выбраться из окна, однако отойти на безопасное расстояние у мужчины не хватило сил. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.
Руководство МВД России по городу Первоуральска решает вопрос о мере поощрения отличившихся капитана полиции Руслана Атнеева, старшего сержанта полиции Евгения Рябкова и старшины полиции Юрия Кириллова, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых.
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