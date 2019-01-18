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За избиение дочери тагильчанка лишена родительских прав и осуждена на 3 года условно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За избиение дочери тагильчанка лишена родительских прав и осуждена на 3 года условно

Сегодня, 22:21ПроисшествияФото: pixabay.com
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