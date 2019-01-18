За избиение дочери тагильчанка лишена родительских прав и осуждена на 3 года условно
Сегодня, 22:21ПроисшествияФото: pixabay.com
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33-летняя жительница Дзержинского района Нижнего Тагила по решению суда лишилась родительских прав и получила 3 года условного срока из-за избиения дочери. Помимо этого, она должна будет выплатить девочке 20 тысяч рублей за моральный вред.
Сюжеты: Нижний Тагил
Правоохранительными органами было доказано, что женщина несколько раз избивала свою одиннадцатилетнюю дочь. Тагильчанка совершала противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе судебного разбирательства тагильчанке назначено наказание по статье УК РФ «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями». Школьницу изъяли из семьи и отправили в детский дом, информирует ИА «Все новости».
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