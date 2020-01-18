23-летний тагильчанин заживо сгорел в автомобиле после ДТП на трассе Киров — Пермь
Сегодня, 20:51ПроисшествияФото: 59.ru
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На трассе Киров — Пермь после ДТП заживо сгорел 23-летний житель Нижнего Тагила, сообщает 59.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло 18 января около 12:35 недалеко от Карагая. Столкнулись Great Wall и КамАЗ. От удара оба автомобиля загорелись. По предварительной версии, тагильчанин, находящийся за рулем иномарки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. За рулем большегруза находился 60-летний мужчина.
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