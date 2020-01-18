23-летний тагильчанин заживо сгорел в автомобиле после ДТП на трассе Киров — Пермь

ДТП произошло 18 января около 12:35 недалеко от Карагая. Столкнулись Great Wall и КамАЗ. От удара оба автомобиля загорелись. По предварительной версии, тагильчанин, находящийся за рулем иномарки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. За рулем большегруза находился 60-летний мужчина.