Муж высадил на дороге: на свердловской трассе женщину насмерть сбила машина
Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: главное управление ГИБДД по Свердловской области
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Вечером 17 января на трассе «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» под колесами автомобиля погибла 38-летняя женщина, после того как ее на дороге высадил муж, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Гражданские супруги ехали на такси из Буланаша в Реж. В дороге пара поссорилась, и мужчина высадил жену из машины прямо посреди дороги в темноте. Отъехав водитель такси заметил, что на месте, где осталась пассажирка, стоит автомобиль с включенной «аварийкой». Подъехав к нему, они увидели лежащую на земле женщину.
Ее сбил автомобиль Fiat Ducato. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Режевскому району. По данному факту ведется проверка.
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