Не хотела выходить замуж: в Екатеринбурге найдено тело 16-летней девушки
Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16-летнюю жительницу Екатеринбурга обнаружили прохожие под окнами многоэтажного дома, где девушка проживала с родителями, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации издания, СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего».
Родители девушки – езиды. После окончания девятого класса девушка не пошла учиться дальше, родители планировали выдать ее замуж. Незадолго до смерти девушка вместе с родителями ездила в Омск для того, чтобы познакомиться с будущим мужем.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что уголовное дело пока безфигурантное, причины гибели девушки уточняются.
Семья погибшей характеризуется учителями и силовиками как положительная.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей