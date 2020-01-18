Не хотела выходить замуж: в Екатеринбурге найдено тело 16-летней девушки

По информации издания, СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего».

Родители девушки – езиды. После окончания девятого класса девушка не пошла учиться дальше, родители планировали выдать ее замуж. Незадолго до смерти девушка вместе с родителями ездила в Омск для того, чтобы познакомиться с будущим мужем.