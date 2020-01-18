В Первоуральске «Газель» сбила пенсионера и протащила его под колесами
Сегодня, 14:26ПроисшествияФото: скриншот с видео
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16 января в Первоуральске возле магазина на улице 50 лет СССР грузовая «Газель» сбила пожилого мужчину, который шел по дороге, сообщает Е1.
По словам очевидцев, пенсионер попал в слепую зону и водитель его не заметил, протащив под колесами несколько метров. «Газель» остановилась после того, как к ней подбежала женщина и начала махать руками.
Если бы я не увидела и своим ором и жестикуляцией не остановила их, все могло закончиться печально. Дед жив, но какие травмы, мне пока неизвестно,рассказала очевидец.
Прибытие скорой пенсионер дожидался в «Газели». Также местные жители рассказали, что рядом в двух метрах находится пешеходный переход, и почему мужчина шел по дороге — неизвестно.
Видео
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Видео: vk.com/inc196
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