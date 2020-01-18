В Первоуральске «Газель» сбила пенсионера и протащила его под колесами

По словам очевидцев, пенсионер попал в слепую зону и водитель его не заметил, протащив под колесами несколько метров. «Газель» остановилась после того, как к ней подбежала женщина и начала махать руками.

Если бы я не увидела и своим ором и жестикуляцией не остановила их, все могло закончиться печально. Дед жив, но какие травмы, мне пока неизвестно,рассказала очевидец.

Прибытие скорой пенсионер дожидался в «Газели». Также местные жители рассказали, что рядом в двух метрах находится пешеходный переход, и почему мужчина шел по дороге — неизвестно.