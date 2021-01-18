На Урале суд отменил оправдательный приговор обвиняемого в умышленном убийстве

Напомним, в сентябре 2019 года Евгений Швецов находился в общежитии в Березовском со своим знакомым по имени Марсель. Между товарищами возник конфликт, который перешел в драку. Друг нанес Евгению несколько ударов по лицу, после чего Швецов оттолкнул его в сторону балкона. Марсель упал и разбил стеклянные двери. После того, как он потерял сознание, Евгений ударил товарища несколько раз по голове и убежал.