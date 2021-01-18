На Урале суд отменил оправдательный приговор обвиняемого в умышленном убийстве

На Урале суд отменил оправдательный приговор обвиняемого в умышленном убийстве

Сегодня, 21:22ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге областной суд рассмотрел апелляцию и отменил оправдательный приговор в отношении 22-летнего Евгения Швецова.

Несмотря на то, что присяжные приняли сторону защиты, свердловский суд увидел в решении нарушения процессуального характера. В результате приговор был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Также он будет рассмотрен судом присяжных, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Напомним, в сентябре 2019 года Евгений Швецов находился в общежитии в Березовском со своим знакомым по имени Марсель. Между товарищами возник конфликт, который перешел в драку. Друг нанес Евгению несколько ударов по лицу, после чего Швецов оттолкнул его в сторону балкона. Марсель упал и разбил стеклянные двери. После того, как он потерял сознание, Евгений ударил товарища несколько раз по голове и убежал.

Согласно экспертизе, Марсель погиб от кровопотери, на его шее была обнаружена колотая рана от стекла. По версии обвинения, Швецов ударил его зажатым в кулаке стеклом.

Однако по версии адвоката, Марсель погиб, порезавшись об один из осколков, когда проломил двери балкона. Присяжные согласились с его доводами и вынесли единогласный вердикт об оправдании Евгения Швецова. Сторона обвинения обжаловала данное решение.

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