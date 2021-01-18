На Урале ученики трех школ эвакуированы с занятий из-за сообщений о минировании

На Урале ученики трех школ эвакуированы с занятий из-за сообщений о минировании

Сегодня, 22:53ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области ученикам трех школ пришлось эвакуироваться из-за сообщений о минировании.

О том, что две школы Камышлова и образовательное учреждение Заречного заминированы, стало известно сегодня утром. Вскоре школьники и педагоги покинули здание, однако обучение продолжилось в дистанционном формате.

К образовательным учреждениям прибыли сотрудники экстренных служб, которые изучили помещения и не обнаружили ничего, угрожающего жизни. Теперь ответственным за звонки грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Авторов криминальных писем в настоящее время устанавливают представители МВД и ФСБ, чтобы привлечь их к уголовной ответственности,рассказал ТК «ОТВ» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в начале декабря в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали молодого человека, который позвонил в дежурную часть и ложно сообщил о заложенной бомбе.

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