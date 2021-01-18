Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Выездное заседание суда состоялось во втором отделе управления МВД по Химкам. Именно туда доставили Навального после задержания в аэропорту.
В результате представитель МВД заявил, что оппозиционер многократно нарушал условия испытательного срока. Судья также удовлетворила прошение. В процессе заседания защита Навального заявила отвод судье, но получила отказ. Суд назвал отвод «надуманным и необоснованным», сообщает «Коммерсант».
По словам Алексея Навального, его вывели из камеры для встречи с адвокатом, однако привели на заседание суда. Политик считает это «беззаконием в наивысшей степени». МВД прокомментировало необходимость выездного заседания тем, что Навальный не смог предоставить актуальный тест на COVID-19.
Отмечается, что к отделению полицию пришли около 200 человек. Они требовали освободить Алексея Навального.
Леша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим,прокомментировала ситуацию жена политика на своей личной странице в Instagram.
Напомним, прилетевший из Берлина в Москву оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево.