Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

По словам Алексея Навального, его вывели из камеры для встречи с адвокатом, однако привели на заседание суда. Политик считает это «беззаконием в наивысшей степени». МВД прокомментировало необходимость выездного заседания тем, что Навальный не смог предоставить актуальный тест на COVID-19.