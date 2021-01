Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

В Москве Химкинский городской суд принял решение на 30 дней арестовать оппозиционера Алексея Навального по иску ФСИН.

Выездное заседание суда состоялось во втором отделе управления МВД по Химкам. Именно туда доставили Навального после задержания в аэропорту. В результате представитель МВД заявил, что оппозиционер многократно нарушал условия испытательного срока. Судья также удовлетворила прошение. В процессе заседания защита Навального заявила отвод судье, но получила отказ. Суд назвал отвод «надуманным и необоснованным», сообщает «Коммерсант». По словам Алексея Навального, его вывели из камеры для встречи с адвокатом, однако привели на заседание суда. Политик считает это «беззаконием в наивысшей степени». МВД прокомментировало необходимость выездного заседания тем, что Навальный не смог предоставить актуальный тест на COVID-19. Отмечается, что к отделению полицию пришли около 200 человек. Они требовали освободить Алексея Навального. Леша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим,прокомментировала ситуацию жена политика на своей личной странице в Instagram. Напомним, прилетевший из Берлина в Москву оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. Алексей Навальный задержан в Шереметьево по прилету из Берлина

