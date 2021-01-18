В Асбесте рецидивист насметь забил собутыльника и сел в тюрьму

Следствием установлено, что в начале января 2020 года подсудимый житель Курганской области приехал к брату в город Асбест для последующего трудоустройства. Он решил отметить новогодние праздники. В ночь на 7 января мужчина покинул общество своего знакомого и направился к брату. По пути он встретил незнакомого мужчину и предложил ему вместе распить спиртные напитки.