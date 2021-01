В Асбесте рецидивист насметь забил собутыльника и сел в тюрьму

В Асбесте безработный преступник-рецидивист насмерть забил собутыльника, с которым познакомился на улице, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Следствием установлено, что в начале января 2020 года подсудимый житель Курганской области приехал к брату в город Асбест для последующего трудоустройства. Он решил отметить новогодние праздники. В ночь на 7 января мужчина покинул общество своего знакомого и направился к брату. По пути он встретил незнакомого мужчину и предложил ему вместе распить спиртные напитки. В какой-то момент, во время употребления спиртного, между собутыльниками вспыхнула ссора. Преступник избил потерпевшего руками и ногами, а затем скрылся с места преступления и направился к брату. Однако родственника дома не оказалось. Тогда злоумышленник вернулся к жертве, сделал вид, что непричастен к происшествию и попросил прохожих вызвать медиков. Потерпевшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, от которой он скончался в больнице 16 января 2020 года. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подсудимый уже не впервые нарушил закон. Он был дважды судим. Первый раз за нанесение телесных повреждений, а второй за грабеж и разбой. Photo: пресс-служба СКР по Свердловской области Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы. Отбывать свой срок преступник будет в колонии строгого режима Напомним, в Свердловской области Ржевский суд признал виновными троих местных жителей в причинении смерти по неосторожности. Двое мужчин и женщина всю ночь избивали свою знакомую, у которой обнаружили похищенные у них туфли. В сумме трое обвиняемых получили 25 лет лишения свободы. Убили за туфли: на Урале преступники получили 25 лет тюрьмы на троих

