В Екатеринбурге скончался клирик Иоанно-Предтеченского архиерейского собора протоиерей Иоанн Осипович. Ему было 82 года.

Священнослужитель собора, находящегося на территории комплекса екатеринбургской епархии, продолжительное время болел. Именно это стало причиной смерти, сообщает Znak. Напомним, накануне скончался депутат государственной думы России и Герой Советского Союза Николай Антошкин. Умер Герой СССР и депутат госдумы РФ Николай Антошкин

