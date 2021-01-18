В Екатеринбурге воры украли восемь велосипедов из охраняемого дома и попали на видео

В Екатеринбурге воры украли восемь велосипедов из охраняемого дома и попали на видео

Сегодня, 09:27ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге два грабителя на новогодних каникулах похитили восемь велосипедов из охраняемого ЖК.

Они попали на запись камер видеонаблюдения. Кражи были совершены с 3 по 7 января в ЖК «Шишимская горка». Ночью мужчина и женщина заходили в подъезд и воровали по два велосипеда. На хищение им требовалась всего пара минут.

Собственники украденных велосипедов написали заявление в полицию. Примерная сумма ущерба — 240 тысяч рублей.

Video:YouTube-канал "Истории из России"

Охрана в доме постоянная есть. Сидит и днем, и ночью. Мы платим каждый месяц за нее, но толку, видимо, нет,рассказал Е1 жилец дома.

Напомним, летом 2020 года в Екатеринбурге воры украли электросамокат за 100 тысяч рублей с уличной стоянки от клубного дома «Тихвин».

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