В Екатеринбурге воры украли восемь велосипедов из охраняемого дома и попали на видео

В Екатеринбурге два грабителя на новогодних каникулах похитили восемь велосипедов из охраняемого ЖК.

Они попали на запись камер видеонаблюдения. Кражи были совершены с 3 по 7 января в ЖК «Шишимская горка». Ночью мужчина и женщина заходили в подъезд и воровали по два велосипеда. На хищение им требовалась всего пара минут. Собственники украденных велосипедов написали заявление в полицию. Примерная сумма ущерба — 240 тысяч рублей. Video: YouTube-канал "Истории из России" Охрана в доме постоянная есть. Сидит и днем, и ночью. Мы платим каждый месяц за нее, но толку, видимо, нет,рассказал Е1 жилец дома. Напомним, летом 2020 года в Екатеринбурге воры украли электросамокат за 100 тысяч рублей с уличной стоянки от клубного дома «Тихвин».

