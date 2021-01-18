В Ивделе в храме исправительной колонии случился пожар

В Ивделе в храме исправительной колонии случился пожар

Сегодня, 13:06ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
16 января в Ивделе в исправительной колонии № 55 в Свердловской области случился пожар, на территории загорелся храм.

Пожар начался в 21.22, все службы прибыли оперативно. К тушению привлекли дополнительные силы и средства. Возгорание локализовали в 21.49.

В тушении принимали участие восемь расчётов: три ГУФСИН и пять пожарных расчётов ГПС МЧС,пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на начальник пресс-службы ведомства Александра Левченко.

Также он пояснил, что в храме на момент возгорания никого не было, пострадавших нет. Предварительно, причиной стало короткое замыкание, назначена проверка.

Напомним, 8 января в ИК №13 в Нижнем Тагиле двое заключенных получили серьезные травмы на производстве.

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