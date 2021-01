В Нижнем Тагиле фура «Магнита» врезалась в жилой дом

В Нижнем Тагиле грузовик сети магазинов «Магнит» врезался в стену жилого дома.

Инцидент произошел утром. Управляя фурой с прицепом, водитель заезжал на разгрузку и не справился с управлением на скользком участке дороги. Это привело к тому, что транспортное средство въехало в стоящий поблизости жилой дом, сообщают подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Отмечается, что водитель успел увести грузовик в сторону, тем самым не допустив разрушения балкона второго этажа и входной группы местного хостела. Photo: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте" Напомним, накануне в Североуральске грузовик «МАЗ» протаранил кузовом газопровод. В Североуральске грузовик протаранил кузовом газопровод

