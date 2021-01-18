В Нижнем Тагиле фура «Магнита» врезалась в жилой дом

Инцидент произошел утром. Управляя фурой с прицепом, водитель заезжал на разгрузку и не справился с управлением на скользком участке дороги. Это привело к тому, что транспортное средство въехало в стоящий поблизости жилой дом, сообщают подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Отмечается, что водитель успел увести грузовик в сторону, тем самым не допустив разрушения балкона второго этажа и входной группы местного хостела.
Напомним, накануне в Североуральске грузовик «МАЗ» протаранил кузовом газопровод.