В Нижнем Тагиле фура «Магнита» врезалась в жилой дом

В Нижнем Тагиле фура «Магнита» врезалась в жилой дом

Сегодня, 19:48ПроисшествияPhoto: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле грузовик сети магазинов «Магнит» врезался в стену жилого дома.

Инцидент произошел утром. Управляя фурой с прицепом, водитель заезжал на разгрузку и не справился с управлением на скользком участке дороги. Это привело к тому, что транспортное средство въехало в стоящий поблизости жилой дом, сообщают подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Отмечается, что водитель успел увести грузовик в сторону, тем самым не допустив разрушения балкона второго этажа и входной группы местного хостела.

Photo:группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, накануне в Североуральске грузовик «МАЗ» протаранил кузовом газопровод.

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