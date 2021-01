В Нижнем Тагиле при ДТП школьница получила перелом носа из-за непристегнутого ремня

В Нижнем Тагиле в ДТП на Восточном шоссе пострадала несовершеннолетняя. Из-за непристегнутого ремня она получила перелом носа.

Происшествие случилось 17 января около 19.00. Столкнулись автомобили Mazda и Opel. Как рассказала 23-летняя водитель «Мазды», впереди идущий автомобиль неожиданно перестроился, после чего она увидела стоящую в полосе машину «Опель», под управлением 51-летнего мужчины. Она попыталась экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Mazda. 17-летняя девушка ехала на переднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Она получила перелом костей носа и ушибла локоть. После оказания помощи её отпустили домой. Сама водитель получила ушиб и растяжение связок левой голени. Напомним, 17 января около 12.50 под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и несовершеннолетний. Женщина за рулем Kia Venga, не справилась с управлением и вылетела на «встречку», где столкнулась с «Дэу Матиз». В результате ДТП госпитализированы с ушибами пассажир «Матиза», 2004 года рождения, и женщина-водитель «Киа» с ушибами и подозрением на перелом костей таза, а также пассажир Kia — мужчина 1955 года рождения с ушибом грудной клетки и переломом ребер. Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали двое взрослых и школьник

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter