В Нижнем Тагиле при ДТП школьница получила перелом носа из-за непристегнутого ремня

Напомним, 17 января около 12.50 под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и несовершеннолетний. Женщина за рулем Kia Venga, не справилась с управлением и вылетела на «встречку», где столкнулась с «Дэу Матиз». В результате ДТП госпитализированы с ушибами пассажир «Матиза», 2004 года рождения, и женщина-водитель «Киа» с ушибами и подозрением на перелом костей таза, а также пассажир Kia — мужчина 1955 года рождения с ушибом грудной клетки и переломом ребер.