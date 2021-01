В Нижнем Тагиле пять тысяч жителей центральных улиц остались без электричества

В Нижнем Тагиле около пяти тысяч жителей центра города остались без электричества, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Инцидент случился около 11 утра 18 января. Из-за аварии на магистральной линии были отключены шесть трансформаторных подстанций. Из-за этого прекратилась подача электроэнергии в кварталах между улицами Карла Маркса, Садовая, Октябрьской революции. Около часа потребовалось на включение пяти из шести подстанций. Еще с одной возникли проблемы. Дольше всех без электричества пробыли жители дома № 73 на проспекте Ленина. Позднее неполадки были устранены и там. По предварительным данным, в момент возникновения аварии без электропитания оказались около пяти тысяч жителей центрального района. Напомним, в конце октября 2020 года в Нижнем Тагиле и ряде других населенных пунктов Свердловской области возникли неполадке на линии электропередач. Без света из-за урагана оказались жители в Первоуральске, Полевском, Кушве, Красноуфимске, Асбесте, Сухом Логу и других населенных пунктах. В Нижнем Тагиле ночью восстановили подачу электричества после аварий из-за урагана

