В Нижнем Тагиле пять тысяч жителей центральных улиц остались без электричества

В Нижнем Тагиле пять тысяч жителей центральных улиц остались без электричества

Сегодня, 18:28ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле около пяти тысяч жителей центра города остались без электричества, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Инцидент случился около 11 утра 18 января. Из-за аварии на магистральной линии были отключены шесть трансформаторных подстанций. Из-за этого прекратилась подача электроэнергии в кварталах между улицами Карла Маркса, Садовая, Октябрьской революции.

Около часа потребовалось на включение пяти из шести подстанций. Еще с одной возникли проблемы. Дольше всех без электричества пробыли жители дома № 73 на проспекте Ленина. Позднее неполадки были устранены и там.

По предварительным данным, в момент возникновения аварии без электропитания оказались около пяти тысяч жителей центрального района.

Напомним, в конце октября 2020 года в Нижнем Тагиле и ряде других населенных пунктов Свердловской области возникли неполадке на линии электропередач. Без света из-за урагана оказались жители в Первоуральске, Полевском, Кушве, Красноуфимске, Асбесте, Сухом Логу и других населенных пунктах.

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