В Нижнем Тагиле жители многоэтажки на Ульяновской задыхаются от запаха канализации

С 12 января, из-за засора канализационного колодца, сточные воды выплескиваются в подвал. Обращения жителей к коммунальным службам дали результаты только 18 января, когда появилась информация, что приедет аварийная бригада, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на жителя дома.
В первую очередь жители обратились в свою управляющую компанию «КС «Мой дом». Там была оформлена заявка в «Водоканал-НТ». Кроме того, жильцы звонили в диспетчерскую, но результатов добиться не удалось.
Некоторые собственники были вынуждены временно переехать к родственникам, так как запах не позволял находиться в помещении.
В «Водоканале» собственникам говорили, что у них слишком много заявок и мало сотрудников.
18 января жильцы обратились в управление ЖКХ администрации Нижнего Тагила и получили ответ, что проблема будет решена в течение для.
Как сообщил директор управляющей компании, «аварийка» уже находится на месте и устраняет неполадки. Один из жильцов отметил, что возле дома никого нет. На это руководитель УК сказал, что сотрудник находится внутри и устраняет неполадки.
Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле сообщалось о жалобах жителей дома по Черноисточинскому шоссе на «водопады» в подъезде. По словам жильцов, с начала 2021 года бежала вода по подъезду. Она стекала по стенам и образовывала лужи.