В Нижнем Тагиле жители многоэтажки на Ульяновской задыхаются от запаха канализации

В Нижнем Тагиле жители многоквартирного дома на Ульяновской шесть дней живут среди запахов сточных вод.

С 12 января, из-за засора канализационного колодца, сточные воды выплескиваются в подвал. Обращения жителей к коммунальным службам дали результаты только 18 января, когда появилась информация, что приедет аварийная бригада, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на жителя дома. В первую очередь жители обратились в свою управляющую компанию «КС «Мой дом». Там была оформлена заявка в «Водоканал-НТ». Кроме того, жильцы звонили в диспетчерскую, но результатов добиться не удалось. Некоторые собственники были вынуждены временно переехать к родственникам, так как запах не позволял находиться в помещении. В «Водоканале» собственникам говорили, что у них слишком много заявок и мало сотрудников. 18 января жильцы обратились в управление ЖКХ администрации Нижнего Тагила и получили ответ, что проблема будет решена в течение для. Как сообщил директор управляющей компании, «аварийка» уже находится на месте и устраняет неполадки. Один из жильцов отметил, что возле дома никого нет. На это руководитель УК сказал, что сотрудник находится внутри и устраняет неполадки. Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле сообщалось о жалобах жителей дома по Черноисточинскому шоссе на «водопады» в подъезде. По словам жильцов, с начала 2021 года бежала вода по подъезду. Она стекала по стенам и образовывала лужи. В Нижнем Тагиле жильцы дома на Гальянке пожаловались на затопленный подъезд

Related news: В поселке под Нижним Тагилом более 800 человек остались без отопления

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter