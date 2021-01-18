В Свердловской области два водителя такси ночью «не поделили» дорогу

Инцидент произошел в два часа ночи, на перекрестке улиц Суворова и Шестакова, сообщает KU66.RU. Водитель «Яндекса» осуществлял разворот. В этот момент в него врезался автомобиль другой компании, водитель которой не ожидал маневра. На фото можно увидеть, что машину отбросило на дорожное ограждение. Отмечается, что по данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.