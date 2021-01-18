В Свердловской области два водителя такси ночью «не поделили» дорогу

В Свердловской области два водителя такси ночью «не поделили» дорогу

Сегодня, 20:15ПроисшествияPhoto: KU66.RU
В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием автомобилей такси «Яндекс» и «Uber».

Инцидент произошел в два часа ночи, на перекрестке улиц Суворова и Шестакова, сообщает KU66.RU. Водитель «Яндекса» осуществлял разворот. В этот момент в него врезался автомобиль другой компании, водитель которой не ожидал маневра. На фото можно увидеть, что машину отбросило на дорожное ограждение. Отмечается, что по данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Photo:KU66.RU

Напомним, вчера в Екатеринбурге водитель такси врезался в стоявшие в пробке автомобили и предпринял попытку скрыться от ГИБДД, но был пойман.

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