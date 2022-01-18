Хулиганы ночью побили стекла в десятке машин на ВИЗе в Екатеринбурге

Неизвестные граждане в ночь на 18 января в Екатеринбурге разбили стекла у припаркованных автомобилей, а также похитили из них все ценные вещи.

Один из очевидцев рассказал, что банда ездила по дворам около 05.00. Некоторые машины получили повреждения улице Викулова, 55. У свидетеля украли аккумулятор. Еще с десяток машин от Репина, 88 до Викулова, 55,отметил уралец. На данный момент пострадавшие написали заявления в полицию. Проверку проводит отдел № 8. По ее результатом будет вынесено обоснованное решение, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга. Напомним, в конце декабря неизвестные граждане на глазах прохожих вскрыли машину в Екатеринбурге. У иномарки было разбито стекло, а также повреждена пассажирская дверь. Неизвестные на глазах у прохожих обокрали иномарку в Екатеринбурге

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