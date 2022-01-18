Из окна больницы в Каменске-Уральском выпал мужчина

Из окна больницы в Каменске-Уральском выпал мужчина
Из окна больницы в Каменске-Уральском выпал мужчина
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: 1MI
Несчастный случай произошел в ковидном отделении городской больницы Каменска-Уральского. Выпав из окна, погиб 84-летний пациент.

Жителю Каменска-Уральского стало плохо на Рождество. Слабость валила с ног, голова болела, температура шкалила. Приехавшие погостить сын с женой спешно вызвали скорую.

В больнице выяснилось, что 84-летний мужчина заболел вневмонией. Сатурация кислорода крови была только 82 процента. Но скончался пациент не от респираторной болезни. Он выпал из окна и получил смертельные травмы.

Сын уральца рассказал E1, что отец страдал ослабленным зрением. Он ничего не видел одним глазом и мог принять высокий оконный проем в коридоре, например, за дверь в туалет.

Упав с высоты, пенсионер получил переломы ног, позвоночника и ребер. Пострадавшего нашли случайные прохожие, они-то и позвали на помощь. Хирурги сделали пациенту операцию, но он скончался.

Теперь его сын планирует обратиться в прокуратуру. Свердловчанин уверен: медперсонал не доглядел за отцом и намерен добиваться проверки.

Почему перемещения пациента не контролировали медсестры и дежурный врач — неизвестно.

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