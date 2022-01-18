Кондуктор оскорбила бабушку в Екатеринбурге за жалобу на скользкий порог

Работница общественного транспорта даже замахнулась на пожилую женщину, но пассажиры автобуса вступились за нее и попросили водителя автобуса утихомирить напарницу, однако мужчине это не удалось. Закончился конфликт словами кондуктора о том, что она ненавидит всех пассажиров этого автобуса.