Кондуктор оскорбила бабушку в Екатеринбурге за жалобу на скользкий порог

Скандал произошел вечером 17 января. Пожилая екатеринбурженка едва не поскользнулась на скользком пороге автобуса и попросила кондуктора как-то решить эту проблему. В ответ кондуктор начала поливать бабушку оскорблениями и нецензурной бранью.
Работница общественного транспорта даже замахнулась на пожилую женщину, но пассажиры автобуса вступились за нее и попросили водителя автобуса утихомирить напарницу, однако мужчине это не удалось. Закончился конфликт словами кондуктора о том, что она ненавидит всех пассажиров этого автобуса.
В транспортной компании, которой принадлежит данный автобус, пообещали разобраться в ситуации. В городской администрации отметили, что за подобные действия кондуктора могут наказать и саму компанию-перевозчика, сообщает Е1.