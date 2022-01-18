Кондуктор оскорбила бабушку в Екатеринбурге за жалобу на скользкий порог

Кондуктор оскорбила бабушку в Екатеринбурге за жалобу на скользкий порог
Кондуктор оскорбила бабушку в Екатеринбурге за жалобу на скользкий порог
Сегодня, 16:38ПроисшествияФото: 1MI
Кондуктор 42-го автобуса нецензурно обругала пожилую женщину на ломаном русском, когда та пожаловалось на скользкие ступеньки автобуса.

Скандал произошел вечером 17 января. Пожилая екатеринбурженка едва не поскользнулась на скользком пороге автобуса и попросила кондуктора как-то решить эту проблему. В ответ кондуктор начала поливать бабушку оскорблениями и нецензурной бранью.

Работница общественного транспорта даже замахнулась на пожилую женщину, но пассажиры автобуса вступились за нее и попросили водителя автобуса утихомирить напарницу, однако мужчине это не удалось. Закончился конфликт словами кондуктора о том, что она ненавидит всех пассажиров этого автобуса.

В транспортной компании, которой принадлежит данный автобус, пообещали разобраться в ситуации. В городской администрации отметили, что за подобные действия кондуктора могут наказать и саму компанию-перевозчика, сообщает Е1.

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Екатеринбург
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