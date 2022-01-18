Назначена дата последнего заседания по делу бывшего начальника ГИБДД Тагила Чернова

Назначена дата последнего заседания по делу бывшего начальника ГИБДД Тагила Чернова
Назначена дата последнего заседания по делу бывшего начальника ГИБДД Тагила Чернова
Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
По делу о превышении должностных полномочий экс-руководителем ГИБДД Нижнего Тагила Анатолием Черновым и его тремя подчиненными назначили дату последнего слушания на февраль.

Финальное слушание по делу бывшего начальника госавтоинспекции Нижнего Тагила Анатолия Чернова назначено на 3 февраля. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал правозащитник одного из подсудимых.

Последнее слово 3 февраля, после него судья уйдёт на приговор, сообщил редакции адвокат одного из госавтоинспекторов.

На скамье подсудимых помимо Анатолия Чернова, три его подчиненных — заместитель командира взвода Сергей Петухов, инспектора Денис Холстинин и Константин Бабушкин. Всех четверых обвиняют в превышении должностных полномочий.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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