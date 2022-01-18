Назначена дата последнего заседания по делу бывшего начальника ГИБДД Тагила Чернова

Финальное слушание по делу бывшего начальника госавтоинспекции Нижнего Тагила Анатолия Чернова назначено на 3 февраля. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал правозащитник одного из подсудимых.
Последнее слово 3 февраля, после него судья уйдёт на приговор, сообщил редакции адвокат одного из госавтоинспекторов.
На скамье подсудимых помимо Анатолия Чернова, три его подчиненных — заместитель командира взвода Сергей Петухов, инспектора Денис Холстинин и Константин Бабушкин. Всех четверых обвиняют в превышении должностных полномочий.